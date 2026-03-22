エヴァートンを率いるデイヴィット・モイーズ監督が、欧州大会の出場権を争っている現状に驚いていることを明かした。21日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。エヴァートンは21日に行われたプレミアリーグ第31節でチェルシーと対戦し、前半を1点リードで折り返すと、後半にも2点を追加して、3−0で快勝した。この結果、順位は8位のままとなっているものの、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内になると見られる5位リヴァ