野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」に出場したチェコ共和国代表。侍ジャパンとの一戦が代表選手引退試合となったオンジェイ・サトリア投手は21日（日本時間22日）、米野球分析家ロブ・フリードマン氏のポッドキャストに出演。東京ドームでの最終登板を振り返り、日本のファンへ感謝を述べた。 ■「全力で努力する姿を評価してくれる」 米野球分析家「ピッチングニ