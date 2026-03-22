◇オープン戦オリックス―阪神（2026年3月22日京セラD）オリックスは6回2死二塁で西川が放った左前適時打による虎の子の1点を守り抜き、1―0で勝利。連敗を2で止め、8勝5敗1分けでオープン戦を終えた。先発の高島は5回を3安打無失点、6奪三振の力投。初回1死三塁で森下を空振り三振、佐藤輝を一ゴロに打ち取ってピンチを切り抜けると、4回無死一塁でも森下、佐藤輝を連続三振に仕留め、大山も中飛に打ち取った。最速152