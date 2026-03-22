◇オープン戦阪神0―1オリックス（2026年3月22日京セラドーム）阪神はオリックス戦に0―1で敗れてオープン戦の全日程を終えた。15試合を9勝5敗1分けで終えて21年以来となるオープン戦の勝率1位はならなかった。先発の伊原は5回2安打無失点の快投で開幕ローテーション入りをアピール。打線は無得点と奮わなかったが、2番の中野が三塁打を含む2安打、守備でも好守を披露するなど躍動した。オープン戦でチームは防御率1点