Xで投稿米大リーグ、パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が日本の大手飲料メーカー「伊藤園」と契約したことを受け、米記者が“いらぬ”心配をしている。米サンディエゴのスーパーで販売されている同社飲料「お〜いお茶」のパッケージがどうなるのか気になっているようだ。米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」のマーティ・キャスウェル記者が21日、自身のXを更新。「タティスJr.が伊藤園と契約したのは