19日のメイン11R「JRA交流藻川特別」（ダート1400メートル、10頭立て）では、小牧太（58）騎乗の1番人気ワンダーブリング（牡4＝田中範、父デクラレーションオブウォー）が勝利。園田再開後初のJRA交流競走で、JRAから参戦した6頭を退けて9連勝を飾った。逃げたJRAの城戸義政騎乗イーサンハンター（牡5＝栗東・宮地、父アジアエクスプレス）をぴったりマーク。最終直線での追い比べではゴール直前まで決着がつかなかったが、