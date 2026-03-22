G2・阪神大賞典22日に行われた中央競馬で、武豊騎手が前人未到の大記録を達成した。G2・阪神大賞典（阪神芝3000メートル）をアドマイヤテラ（牡5、友道）で制し、デビュー40年連続JRA重賞制覇。勝ち時計3分2秒0はレコード。阪神競馬場は大歓声に包まれた。15日に57歳の誕生日を迎えたスーパースターが、また金字塔を打ち立てた。これまで8勝を挙げている阪神大賞典。騎手の腕が問われる長距離戦で、アドマイヤテラを巧みに導い