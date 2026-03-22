◇オープン戦巨人―楽天（2026年3月22日東京D）巨人の戸郷翔征投手（25）が22日、オープン戦最終戦となる楽天戦の5回から2番手で登板。長打3本に2死球と大荒れの内容で4点を失った。先発の則本は4回83球を投げ6安打2失点。1点を追う展開でマウンドに上がった戸郷は、先頭の1番・中島を左飛に打ち取るも、続く小深田に死球を与え後、浅村とマッカスカーに連続で左翼線を破られる二塁打を打たれ2点を失った。1死二塁で黒