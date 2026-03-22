元中日監督の落合博満氏（72）と、元DeNA監督の中畑清氏（72）が22日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。日本代表「侍ジャパン」が準々決勝で敗れたベネズエラが優勝したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）についてコメントした。駒田健吾アナウンサーが「井端監督、退任の意向を示しているということなんですけれども、次の監督さんもまたチームづくり、どうでしょうか、課題はありますか？」と聞