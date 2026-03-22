日本維新の会は２１日に党大会を開き、憲法改正を目指すことなどを盛り込んだ活動方針を採択しました。 去年１０月に連立入りしてから初めてとなる維新の党大会は、自民党の高市総理がビデオメッセージを寄せました。 党大会では、憲法改正について「国民投票の実現を自民党とともに他党に強力に働きかける」とする活動方針が採択されたほか、議員定数の削減やいわゆる「副首都法」の実現に強い意欲を示しました。