阪神競馬場で伝統のG2「第74回阪神大賞典」が行われ、1番人気アドマイヤテラ（牡5＝友道、父レイデオロ）が残り200メートルで先頭に立って完勝。勝ちタイムの3分2秒0はレコード。重賞2勝目を手にして、天皇賞・春の有力馬へと浮上した。2着はアクアヴァーナル、3着はダノンシーマだった。この勝利で武豊騎手（57）は阪神大賞典9勝目。また40年連続JRA重賞制覇を達成した。JRA同一重賞最多勝記録は武豊騎手自身が持つ、京都大