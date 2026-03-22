【上海共同】香港警察は、9300万香港ドル（約19億円）相当の金の延べ棒を盗んだ疑いで、香港人の男女5人を逮捕した。香港メディアが22日までに伝えた。警察は盗まれた延べ棒を全て押収した。報道によると、5人の逮捕容疑は、共謀して20日に九竜半島のオフィスビルの一室に押し入り、金の延べ棒73本を盗んだ疑い。香港では1月、日本人男性が5100万円入りのリュックを奪われる事件が起きていた。