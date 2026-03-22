22日午前5時ごろ、宮城県大崎市古川新沼の東北自動車道上り線で、乗用車が中央分離帯などに衝突し、運転していた団体職員畑山勇人さん（23）＝岩手県北上市、助手席に乗っていた会社員阿部大希さん（23）＝同県紫波町＝の2人が頭を強く打ち死亡した。宮城県警高速隊によると、現場は片側2車線の見通しのいい直線。乗用車は前を走行していた車を追い越した際、バランスを崩して左側のガードロープにぶつかり、反動で中央分離帯