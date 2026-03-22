栃木県佐野市のブランドキャラクター「さのまる」が２月に誕生１５周年を迎えた。ゆるキャラブームが落ち着く中でも、依然、人気を保ち続け、佐野の認知度向上に一役買う。１５年の歩みを振り返る。（木村彩乃）「かわいい☆」２月２１日、佐野市あくと町の葛生あくとプラザで開かれた１５周年を祝うイベントに、帽子やタオル、トートバッグなどグッズを身につけたファン約３５００人が詰めかけ、さのまるの姿に感嘆を漏らし