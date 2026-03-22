「わざわざキッチンまで飲み物を取りに行くのが面倒」と感じることはありませんか？ 寝室や書斎、あるいはリビングのソファサイドに自分専用の冷蔵庫があれば、居住空間の利便性と快適性は一気に向上します。 セカンド冷蔵庫を個室に置く場合、重視したいのは“サイズ感”と“デザイン性”です。圧迫感のない100L以下の小型モデルや、まるで家具のようにインテリアに溶け込む洗練されたデザインの製品が注目を集めています。