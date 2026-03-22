Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ここのところ、どのウイスキーを飲んでも同じような味に感じる。週末のリラックスタイムに注ぐ1杯が、ルーティンになってしまっていた「ウイスキー倦怠期」の真っただなかに、ノルウェーの北極圏から1本のウイスキーが届きました。北欧神話の見張りの神「ヘイムダル」の名を冠した、世界最北端