飼い主さんから売られたケンカを買った猫さん。次々と繰り出される手に向かって、可愛すぎる反撃を見せてくれたそうで…？ 微笑ましすぎるふたりのやりとりは、記事執筆時点で99万回再生の大反響！「世界一カワイイ攻撃」「心臓握りつぶされるくらいときめいてしまった」など、国内外から多くのコメントが寄せられています。 【動画：ネコの前に手を出して『ケンカ』を売った結果→飛びかかってきて…『愛のこもったやり取り』】