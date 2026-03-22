パパさんにお手を求められた子猫が、全力で無視を貫いた結果…？死んだ目をした子猫のまさかの行動が笑えると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で178.4万再生を突破し、「「しゃあねぇなぁ……」顔すぎてワロタw」「お手した後、こっそり舐めてキレイにしようとするの…草w」といった声があがりました。 【動画：ママには『お手をしてくれる子猫』→パパが挑戦すると…想像を超える『塩対応』】 お手を