︎タウリンとは 猫が必要とする栄養素の中にタンパク質があります。タンパク質は体を構成する重要な成分であり、約20種類のアミノ酸から構成される化合物です。20種類のアミノ酸の配列を変えることで、異なるタンパク質を生み出すことができます。 アミノ酸は生体内で合成することができるものと、できないものがあります。体内で合成できないアミノ酸は食物中から摂取する必要があり、「必須アミノ酸」と呼ばれま