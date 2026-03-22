長時間のお出かけもストレスフリーに楽しみたい！ そんなミドル世代におすすめしたいのは、クッション性のあるインソールを使用し、履き心地の良さにこだわって作られている【グローバルワーク】「らくっションシリーズ」のシューズです。パンプスからスニーカーまで、毎日のお出かけに欠かせない存在になりそうな、注目のアイテムをご紹介します。 足元から洗練度アップを狙え