◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」１月から巨人担当になった。異動を聞いた時は、うれしさと同時に「こんな私に務まるのか」と不安が襲ってきた。最初に任されたのはルーキーの取材。昨年までアマチュア野球を担当していたため、幸いにも知っている選手がほとんどだった。中でも育成ドラフト１位の冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝は、記憶に残る選手の一人だ。東海大相模から国際武道大を経て、社会人チーム「バイタ