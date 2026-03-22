◆オープン戦オリックス１―０阪神（２２日・京セラドーム大阪）阪神がオープン戦最終戦でオリックスに敗れ、５年ぶりとなるオープン戦優勝を逃した。６回からマウンドに上がった早川が、２死二塁でオリックス・西川に左前適時打を許した。先制を許し、これが決勝点となった。先発の伊原は５回３安打無失点と好投。５回は中川、シーモア、紅林をテンポ良く１１球で３者凡退に仕留めた。２４年ドラフト１位左腕は「シーズン