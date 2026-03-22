◆オープン戦オリックス１―０阪神（２２日・京セラドーム大阪）オリックスがオープン戦の最終戦で完封勝利を収めた。両軍無得点の６回１死から宗が中前打を放つと、二盗に成功。２死後、西川が左前へ決勝適時打を運んだ。「（打球が）いいところに飛んでくれた」と、内角低めの球を逆方向に流した一打に手応えを示した。投げては、先発・高島が５回３安打無失点、６奪三振の力投。６回からは山崎、平野、ペルドモ、椋木が１