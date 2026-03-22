◆オープン戦オリックス１―０阪神（２２日・京セラドーム大阪）阪神はオープン戦最終戦でオリックスに敗れ、９勝５敗１分けで全日程を終えた。勝てば５年ぶりの優勝の可能性もあったが、打線が奮わず。ただ勝ち越しも２０２２年以来、４年ぶりで球団史上初のセ・リーグ連覇に向け、上々の準備を整えた。以下は近年のオープン戦の成績。◇近年の阪神のオープン戦２１年優勝９勝２敗２分け勝率８割１分８厘シー