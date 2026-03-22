◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権、良）伝統の長距離重賞が１０頭立てで行われ、２番人気のダノンシーマ（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キタサンブラック）は３着。重賞初挑戦Ｖはならなかった。母に米Ｇ１馬を持ち、２３年セレクトセール１歳馬部門で３億１０００万円の値が付いた高額馬。デビューから適度にレース間隔を空け大事に使われ、今回