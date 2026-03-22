オープン戦最終戦に先発した則本昂大投手が４回６安打２失点でマウンドを降りた。開幕ローテ入りが確実視される新戦力の仕上がりをスポーツ報知評論家の村田真一氏はどう見たのか。＊＊＊＊＊相手が古巣やし、力みもあったんかな。則本の調子は良くなかったね。立ち上がりから真っすぐは浮き気味で変化球も思うように制球できていなかった。でも、真っすぐに力はあったからこれを軸にして、何とか初回を１点でしのいだ