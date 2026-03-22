女優の井頭愛海（25）が21日、自身のインスタグラムを更新。友人の結婚式に出席した振り袖姿姿を公開した。「友達の結婚式に参列してきました」と報告した。「幸せをお裾分けしてもらえて心がぽかぽか本当に心からおめでとう末永くお幸せにっ」とつづった。この投稿に、ファンからは「艶やかですね」「着物とても似合ってます」「お綺麗です」「めちゃめちゃキレイ」などの声が寄せられている。