白煙が上がる群馬県上野村の山林火災現場＝22日午後2時14分（共同通信社ヘリから）群馬県上野村乙母で21日に発生した山林火災で、県は22日、自衛隊のヘリコプター2機などと消火活動を続けた。火元の西側に住む9世帯10人が避難していたが、村は避難指示を解除。約51ヘクタールを焼損し、プレハブ小屋1棟が全焼した。けが人は確認されていない。県によると、群馬、埼玉両県の防災ヘリも上空から散水した。前橋地方気象台による