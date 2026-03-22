プロデューサー／タレントのテリー伊藤さんが、自身のYouTubeチャンネルを更新。愛知県岡崎市にあるクラシックカー専門店「Rocky Auto（ロッキーオート）」を訪問し、総生産台数わずか197台という、希少な4代目スカイラインGT-R（愛称ケンメリGT-R）を紹介する動画を公開しました。 【写真を見る】【 テリー伊藤 】驚愕の1億円超え「ケンメリGT-R」新車級コンディションに感嘆 生産わずか197台希少今回紹介されたのは