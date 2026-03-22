「ガールズフレッシュクイーン」（２２日、防府）Ｇ２・第１０回ウィナーズカップ最終日９Ｒで実施されたガールズの単発レースは北岡マリア（２０）＝石川・１２８期・Ｌ１＝が勝負どころで３番手を確保し、直線で外を伸びて１着。ガールズフレッシュクイーン８代目覇者の座に就き、賞金５５万円（副賞含む）を獲得した。切り替えて北岡を追走して外を踏み込んだ高木萌那（福岡）が２着、周回中は正攻法で、先行した半田水晶（