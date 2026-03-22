デルタ航空は、エアバスA321neoを追加導入する。オプションを行使し、34機を追加導入する。プラット・アンド・ホイットニー製のGTFエンジンを搭載し、2029年から受領を予定している。デルタ・ファーストとデルタ・コンフォートの上位クラスの座席を最も多く備えている単通路機。全席にモニターと電源を備えている。現在、エアバスA321neoを92機運航しており、オプションの行使によって、さらに97機を導入する計画。最終的に同型機