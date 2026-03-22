発電機からの漏電を示す警報が作動し3月14日から発電と送電を停止していた柏崎刈羽原発６号機について、東京電力は「発送電」を再開したと発表しました。東京電力は3月18日に漏電の原因となる部品を特定したことを公表。対策を取った上で部品を取り換える作業を進めていました。その作業が21日に完了し、22日の午前10時にタービンを動かし、まずは発電を再開しました。タービンの起動に問題がないことを確認したことか