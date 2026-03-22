米倉涼子主演の映画「劇場版ドクターＸ」（２０２４年）が１９日にテレビ朝日で放送された。豪華な出演者が揃う中で、東帝大学病院の新病院長に就いた神津比呂人（染谷将太）が終盤に事件被害に。犯人は、直前に登場して土下座していた男で、演じていたのは六角精児だった。ネットでも話題となり、エンドロールの出演者名に驚く投稿も。「六角さんは相棒に出てた眼鏡かけてる検査官？捜査官？ですね」「すごい、六角精児さん