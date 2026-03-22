◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権、良）伝統の長距離重賞が１０頭立てで行われ、武豊騎手騎乗の１番人気のアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）が勝利し、重賞２勝目をマークした。道中はインでじっくり待機。直線では前の馬をきっちりかわし、悠々とゴールした。鞍上の武豊騎手は１９８７年のデビューから４０年連続の重賞Ｖ