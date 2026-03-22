「選抜高校野球１回戦、山梨学院−長崎日大」（２２日、甲子園球場）二刀流でプロ注目の山梨学院・菰田が「２番・一塁」で先発出場し、初回１死からの第１打席で左翼へ先制のソロ本塁打を放った。チームは一挙５得点のビッグイニングを作った。初球の１０６キロカーブを完ぺきに捉えた打球は美しい放物線を描いて左翼席に飛び込んだ。甲子園のスタンドは「おおーっ」とどよめき、騒然となる中で右拳を振り上げながらダイヤモ