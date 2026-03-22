◆オープン戦巨人―楽天（２２日・東京ドーム）巨人は戸郷翔征投手が５回から２番手で登板。１回３安打２死球４失点で降板した。前回１７日のヤクルト戦（東京Ｄ）は先発して５回２失点。阿部監督が「物足りない」と感想を口にし、出力に課題が残っていた。そこから中４日。修正を期してマウンドに上がったが、１死から小深田の膝に死球を与えると、続く浅村に左翼線適時打。続くマッカスカーにも左中間に適時二塁打を浴び