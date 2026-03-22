「ＢＴＳ鳥取開設１４周年記念鳥取市長杯」（２２日、尼崎）人気ボートレーサー、茅原悠紀（３８）＝岡山・９９期・Ａ１＝が２２日、兵庫県尼崎市の尼崎ボートでトークショーを行い、集まったファンを前に今年納めた税金の具体的金額を「７５００万円」と明かした。１９日に当地で優勝戦が行われた「尼崎市制１１０周年記念Ｇ１尼崎センプルカップ（開設７３周年記念）」を制した茅原は「賞金が加算できて良かったです。こ