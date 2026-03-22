◆オープン戦西武―ＤｅＮＡ（２２日・ベルーナＤ）西武の５番手として登板したウィンゲンター投手（３１）が緊急降板した。２点ビハインドの８回から５番手として登板。先頭の三森を見逃し三振に斬り、続く京田への１０球目を投げ終えたところで自ら捕手とトレーナーを呼ぶしぐさを見せそのままベンチに戻った。代わって、浜屋将太投手（２７）が上がった。昨季は勝利の方程式の一角を担った長身右腕。チームは昨季守護神