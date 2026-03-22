タレントのビートたけしが２２日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、物価高騰時代のサバイバル術について私見を述べる一幕があった。この日の番組では、円安、インフレの中、日本人の生活をいかに豊かにするかをテーマに討論。番組の最後に「ちょっとね、不動産も何も子供の時代から考えりゃ、カネのケタが全然違うように動いてるんだけど」と話し出した、たけし。「今考えりゃ、俺の