元乃木坂46で女優の樋口日奈（28）が21日、自身のインスタグラムを更新。姉で女優の樋口柚子（29）との姉妹ショットを公開した。「本日3月22日(日)21時から！BS-TBS『#町中華で飲ろうぜ』リアルお姉ちゃん @higuchi_yuzu と世田谷の町中華で飲っちゃっています」と告知した。「幼稚園から高校卒業までずっと一緒だった2人が、大人になって町中華でお酒を飲みながら語らう母になった姉と、2人でお酒を飲む夜は初めて