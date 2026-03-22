朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）で敗戦後にレフェリーに対してブチギレ大乱闘を繰り広げた赤パンニキが２１日に朝倉のＹｏｕＴｕｂｅで公開された試合後の映像で再び怒りを滲ませた。赤パンニキはこの日、ＲＩＺＩＮ出場経験もある元パンクラス１位の金田一孝介に完敗。しかし、その後、前回ＢＤ１８で敗れ、この試合のレフェリーを務めてい