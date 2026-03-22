女優の井桁弘恵（29）が21日、テレビ東京「ヌマ子の憂鬱〜幸せになりたい女たち〜」に出演。「同級生の結婚率が上がった」と明かした。2月3日の誕生日で29歳になり、20代ラストイヤーの井桁。「結婚式、今年3回予定が入ってる」「明らかに同級生の結婚率が上がりました」と話した。一方で、離婚した同級生もいて、「結婚が20代だったからこそ、まだ早かったからみたいな」と語った。