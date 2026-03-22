近江―大垣日大タイブレークの10回表大垣日大1死二、三塁、代打高橋が右翼に2点二塁打を放つ。投手上田、捕手杉本＝甲子園大垣日大が延長戦を制した。十回に代打の高橋が2点二塁打で均衡を破り、その裏の近江の反撃を1点に抑えた。先発の竹岡は188球で完投。6安打7四球と走者を出したが粘り、外野手の好返球など無失策の守備も光った。近江は好機で適時打が出なかった。十回途中で降板するまで無四球で力投した先発の上田を