タレントの藤本美貴（41）が21日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。モーニング娘。時代のメンバー間の関係について語った。この日のゲストはなにわ男子の道枝駿佑。メンバー同士で食事に行ったり、プライベートでの交流も盛んであることをトークした。これを受け夫・庄司智春が「モーニング娘。の時、メンバーとご飯行くとかは？」と藤本に振ると「ないない」と即答。「電話番号も知らなかった