ドジャースのワールドシリーズ３連覇への足かせとなってしまうのか。専門メディア「ドジャースウエイ」は２１日（日本時間２２日）、「デーブ・ロバーツ監督は、選手たちよりもドジャースのＡＢＳでの不振を心配している」との記事を配信した。今季からメジャーで「ロボット審判」と呼ばれる「自動ボール・ストライクチャレンジシステム」（ＡＢＳチャレンジ）が導入される。チームは９回まで２回の権利があり、選手が要求すれ