3月22日、阪神競馬場で行われた11R・阪神大賞典（G2・4歳上オープン・芝3000m）は、武豊騎乗の1番人気、アドマイヤテラ（牡5・栗東・友道康夫）が快勝した。3馬身差の2着に6番人気のアクアヴァーナル（牝5・栗東・四位洋文）、3着に2番人気のダノンシーマ（牡4・栗東・中内田充正）が入った。勝ちタイムは3:02.0のレコードタイム（良）。【目黒記念】武豊アドマイヤテラが重賞初制覇…白毛のハヤヤッコは競走中止見事な手綱さば