【モデルプレス＝2026/03/22】日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）にて、「滑舌が悪すぎる」キャラクターとして人気を集める“フェフ姉さん”の友人“多田さん”が3月21日、自身のInstagramを更新。美しいウエストラインが際立つ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「夜ふかし」話題の美女「腹筋うっすら見えててすごい」ウエストのぞくブラックコーデ◆多田さん、へそ出しトップスで美ウエスト