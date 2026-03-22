【モデルプレス＝2026/03/22】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが3月21日、自身のInstagramを更新。神社参拝した際の私服姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】“身長170cm”美人アナ「セクシーだけど上品」美脚スラリの黒タイツコーデ◆瀧山あかねアナ、透けタイツコーデで美脚輝く瀧山アナは「父と母と」「今年、神社に沢山行きたくて有言実行中！」とコメントし、大きな鳥居の前で撮った写真を投稿。胸元が大きく開いたベージュ