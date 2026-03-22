お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢さんが2026年3月21日、Xでかつて放送されていたお笑い番組「エンタの神様」（日本テレビ系）で自身らが演じ、人気を博した「フランチェン」をめぐる裏話を明かした。「19年前、エンタの神様に呼ばれた時さ、いろいろ悩んでまして」真栄田さんは同日夜の投稿で、「さっき久しぶりに親父から電話来て思い出したんだけどさ、19年前、エンタの神様に呼ばれた時さ、いろいろ悩んでまして」と当時