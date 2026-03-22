小豆島の小学生がラナンキュラスを収穫して花束を作り卒業生に贈りました。JA香川県などが「花育授業」の一環で毎年行っているものです。＋＋＋香川県小豆島町の池田小学校の４年生２６人がラナンキュラスを栽培している花農家の温室で１５色、およそ７５００本の中からそれぞれ好きな色の花を５本ずつ収穫しました。＋＋＋（池田小学校）児童は小学校に戻り、フラワーショップの女性に教えてもらいながら花束作りに挑戦